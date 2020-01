Kalselpedia: Profil Radhika Dhafi Pratama, Model dan Atlet Dance Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, Kalselpedia - Radhika Dhafi Pratama lahir di Banjarmasin 5 April 2013 lalu.

Dhafi sapaannya adalah seorang model cilik berprestasi dan juga atlet taekwondo serta atlet dari Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia (IODI) Banjarmasin katagori Hip-hop.

Di hip-hop, Dhafi yang bergabung bersama RDP Kids Style pernah meraih gelar juara 2 hip-hop dance Kejuaraan kota IODI Banjarmasin dan juara 3 Kejuaraan Provinsi IODI Kalsel.

Dhafi awalnya bocah sangat pemalu dan minder berteman dengan sebayanya.

Untuk meningkatkan kepercayaan dirinya kedua orangtuanya, Abdul Wahid SKom dan Euis Aulia Skom pun memperkenalkan dunia modeling.

Meski baru pertama kali tampil dan terlihat canggung makin Dhafi menunjukan bakatnya dengan ikut meraih tropi meski bukan yang utama.

Setelah kepercayaan dirinya meningkat bocah Dhafi pun mulai ikut ajang lomba dan selalu meraih gelar juara.

Kini Dhafi yang sekolah TK Aisiyah Bustanul 42 Banjarmasin berhasil menembus fashion show tingkat nasional dengan meraih Best of the best Kategori A Smart Model Look (SML) 2016 di Malang.

Lalu Juara 1 Casual Look Kategori A Indonesian Model Hunt (IMH) 2017 di Jakarta, Juara Harapan 2 Busana Black n White kategori A IMH 2017 di Jakarta, Juara 3 Busana Black n White Kategori A SML 2017 di Yogyakarta, Best Of Achivement Kategori A SML 2017 di Yogyakarta.

Dhafi juga pernah terlibat dalam pembuatan film pendek besutan anak Banua.

Dhafi kini bisa lebih fokus latihan mengingat kini sudah memiliki sanggar sendiri bernama RDF Agency di Jalan AMD Raya Pertokoan ini.

Sejak Desember 2019 lalu Dhafi menambah bakat dibidang entertaiment dengan menjadi seorang discjockey cilik (DJ).

Penampilan perdana Dhafi adalah menjadi bintang tamu di perayaan pergantian tahun 2020 di Hotel Roditha Banjarmasin.

Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim