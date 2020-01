Mau Naik Gaji di Awal 2020? Perhatikan 6 Tips Supaya Mendapat Perhatian Atasan

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Di tahun yang baru, tidak ada salahnya menargetkan kenaikan gaji. Apalagi jika dalam setahun terakhir kinerja Anda di kantor cukup cemerlang.

Untuk mencapai keinginan Anda itu, pastikan bahwa atasan tahu Anda pantas menerima kenaikan gaji. Jangan sungkan ajukan atau negosiasikan kenaikan gaji Anda saat evaluasi kinerja.

Dikutip dari Popsugar, Jumat (10/1/2020), Jim Hopkinson, penulis buku Salary Tutor: Learn the Salary Negotiation Secrets No One Ever Taught You memberikan 6 tips untuk menegosiasikan kenaikan gaji.

• Pria Ini Diangkat Anak Ratu Alam Gaib Gunung Pematon, Saat Selfi Terlihat Onggokan Emas Berkilau

• VIDEO 29 Detik Viral di Medsos, Murid SD Pasang Bet Sekolah Terbalik & Nama di Pundak, Jawabannya?

• Racun di Tubuh Lina Dibahas Polisi Pasca Autopsi Istri Sule, Rizky Febian Bereaksi Ini, Teddy Hadir?

1. Buat daftar pencapaian

Sebelum mengajukan kenaikan gaji ke atasan, pastikan Anda membekali diri dengan "amunisi" yang cukup. Salah satunya dengan membuat daftar pencapaian Anda selama ini di perusahaan.

"Dari hari pertama Anda bekerja, Anda harus membuat dokumen sederhana yang memuat daftar pencapaian-pencapaian Anda," kata Hopkinson.

Jangan lupa perbarui daftar dengan pencapaian teranyar secara berkala. Hopkinson mengungkapkan, daftar ini akan menjadi amunisi yang digunakan saat evaluasi kinerja.

"Atau peluru bagi CV Anda jika Anda memutuskan untuk move on," imbuh Hopkinson.

2. Pastikan Anda terlihat

Hopkinson menyebut, penting juga bagi Anda untuk "terlihat" oleh atasan. Ia memberi contoh adalah mengajukan diri untuk proyek penting dan lebih banyak terlibat di perusahaan secara umum.

3. Cek kondisi keuangan perusahaan