Sindiran Verrell Bramasta ke Febby Rastanty yang Pamer Video di Dubai, Mantan Nasatha Wilona Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sindiran Verrell Bramasta pada Febby Rastanty saat pamer video liburan di Dubai. Mantan Natasha Wilona bikin heboh warganet.

Verrell Bramasta dan Febby Rastanty sering memperlihatkan keakrabannya. Bahkan, mantan Natasha Wilona itu tak segan tampil mesra.

Namun, baru-baru ini, Verrell Bramasta justru menyindir Febby Rastanty gara-gara pamer video saat liburan di Dubai. Ada apa?

Memang, keakraban Febby Rastanty dan Verrell Bramasta memang selalu membuat penasaran publik.

Walaupun awalnya disebut hanya sekadar ajang promosi sinetron bersama, kedekatan Febby dan Verrell yang tetap terlihat usai program itu habis pun disorot.

Febby dan Verrell bahkan beberapa waktu lalu memutuskan liburan ramai-ramai di Dubai, Uni Emirat Arab.

Tak jarang juga keduanya saling memberikan komentar di unggahan masing-masing di Instagram.

Febby pun tampak masih belum melupakan pengalaman menariknya kala berlibur di Dubai.

Ia terlihat kembali membagikan momen kala mencoba zipline yang sangat terkenal di Dubai melalui IGTV akun @febbyrastanty hari ini, Kamis (9/1).

"Dubai Urban Zipline! OMG FEBBY TERBANG Hi guys! It’s been a week already.