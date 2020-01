Kalselpedia: Beasiswa Anak Kepesertaan JKK dan JKM Capai Rp 174 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, Kalselpedia - Sejak akhir 2019, pemerintah telah meningkatkan manfaat perlindungan program JKK dan JKM BPJamsostek tanpa kenaikan iuran.

Pada program JKK, diberikan beasiswa untuk dua orang anak yang akan dibiayai mulai jenjang TK hingga kuliah di perguruan tinggi bagi peserta aktif yang meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja.

TK sampai dengan SD mendapatkan Rp 1,5 juta per tahun untuk satu anak.

SMP sederajat mendapatkan Rp 2 juta per tahun, SMA sederajat mendapatkan Rp 3 juta per tahun, dan jenjang perguruan tinggi mendapatkan Rp 12 juta per tahun.

• Kalselpedia: BPJS Ketenagakerjaan Miliki Program JKK dan JKM, Berikut Manfaatnya bagi Tenaga Kerja

• Kalselpedia: BPJS Ketenagakerjaan Miliki Program JKK dan JKM, Berikut Manfaatnya bagi Tenaga Kerja

Selanjutnya program JKM, turut diberikan beasiswa untuk dua orang anak yang akan dibiayai mulai jenjang TK hingga kuliah di perguruan tinggi bagi peserta aktif yang meninggal dunia dengan masa iuran selama tiga tahun.

TK sampai dengan SD mendapatkan Rp 1,5 juta per tahun untuk satu anak.

SMP sederajat mendapatkan Rp 2 juta per tahun, SMA sederajat mendapatkan Rp 3 juta per tahun, dan jenjang perguruan tinggi mendapatkan Rp 12 juta per tahun.

Total maksimal beasiswa yang diberikan masing-masing dua program itu sebesar Rp 174 juta per tahun yang mana naik signifikan 1.350 persen dari sebelumnya hanya Rp 12 juta.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)