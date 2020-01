Kalselpedia: Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Banjar

BANJARMASINPOST.CO.ID, Kalselpedia - BADAN Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Saat ini Bappedalitbang Banjar dipimpin oleh dr Galuh Tantri Narindra ST MT.

Merujuk website resmi Badan Kepegawaian Daerah Banjar, tercatat 36 orang jumlah pegawai di Bappedalitbang.

Struktur organisasinya terdiri atas kepala, sekretaris, dan lima kepala bidang.

Kelima bidang tersebut yakni Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Informasi.

Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Bidang Perekonomian.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

- Kepala Bappelitbang

- Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Daerah, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan