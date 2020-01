LIVE Bein Sports 1! Live Streaming Cagliari vs AC Milan di Liga Italia, Tak Live TV Online RCTI

Live Streaming Cagliari vs AC Milan di Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 1 namun tak Siaran Langsung RCTI

Link Live Streaming Bein Sports 1 duel Cagliari vs AC Milan Pekan 19 Liga Italia bisa diakses mulai Sabtu (11/1/2020) malam ini dan tak bisa melalui Live Streaming TV Online RCTI atau Siaran Langsung RCTI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Live Streaming Cagliari vs AC Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (5/01/2020) malam ini di Live Streaming Beinsports 1 juga namun tak bisa via Live Streaming RCTI.

Meski laga Liga Italia ini tak bisa diakses via Siaran Langsung RCTI, namun laga Cagliari vs AC Milan bisa diakses melalui Live Streaming TV Online Bein Sports di Live Streaming Bein Sports 1 mulai pukul 20.50 WIB.

Link Live Streaming Cagliari vs AC Milan di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming Beinsports 1 namun tak bisa via Live Streaming RCTI + yang disediakan di bagian berita ini.

• LIVE Streaming TV Online Bein Sports 1 Lazio Vs Napoli di Liga Italia, Siaran Langsung RCTI

• BERLANGSUNG Link Bein Sports 1! Live Streaming Cagliari vs AC Milan, Tak Live RCTI Liga Italia

• SESAAT LAGI Link Bein Sports 1! Live Streaming TVRI Cagliari vs AC Milan Liga Italia, Tak Live RCTI

• Jadwal Streaming Real Madrid vs Atletico Final Piala Super Spanyol, Derby Madrid Live TV Nasional

Cagliari gagal menang dalam empat laga terakhir, dengan perincian satu hasil imbang dan menelan tiga kekalahan. Teranyar, mereka dihabisi Juventus empat gol tanpa balas.

Sementara itu, AC Milan gagal menang dalam debut Zlatan Ibrahimovic pada periode kedua. I Rossoneri harus puas bermain 0-0 kontra Sampdoria di San Siro, 6 Januari 2020.

Namun, jika belajar dari kesalahan-kesalahan pada laga tersebut, permainan AC Milan bisa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Milan tak kekurangan peluang ketika melawan Il Samp.

Akan tetapi, hal itu tak ditunjang dengan penyelesaian akhir yang maksimal. Andai lebih percaya diri di depan gawang, skuat Merah-Hitam bisa saja meraih hasil berbeda.

Oleh karena itu, melawan Cagliari, performa kurang meyakinkan tersebut tak boleh terulang. Ibrahimovic yang main lebih baik daripada Krzysztof Piatek yang digantikannya pada pertengahan babak kedua, kemungkinan akan diturunkan dari menit awal.

Suso dan Giacomo Bonaventura harus tampil jauh lebih baik daripada ketika menghadapi Sampdoria. Mereka dibutuhkan untuk melayani Ibrahimovic dengan baik di lini serang. Tak kalah penting, lini belakang Milan juga harus tampil lebih solid daripada sebelumnya.