LIVE Streaming TV Online Bein Sports 1 Lazio Vs Napoli di Liga Italia, Siaran Langsung RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI + dan Live Streaming Lazio Vs Napoli di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (11/1/2020) malam ini. Selain itu Live Streaming Bein Sports 1 juga menayangkan laga ini.

Diatas kertas, melihat tren dan catatan di beberapa hasil laga terakhir, Lazio jauh diunggulkan dibanding Napoli.

Laga ini diprediksi awal keterpurukan Napoli atau Il Parteinopei di Liga Italia.

Setidaknya di dua laga selanjutnya, Napoli akan menghadapi dua tim raksasa lainnya, yakni Fiorentina dan Juventus.

Diatas kertas tentu Napoli akan kesulitan menghadapi Bianconeri dan La Viola.

Dapat dikatakan keterpurukan, pasalnya Napoli jelang laga dini hari nanti tak akan diperkuat tujuh pilar utamanya.

Dilansir dari Football Italia, tujuh pemain tersebut merupakan pilar utama bagi Gennaro Gatusso.