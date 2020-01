SESAAT LAGI Live Mola TV! Live Streaming TV Online Chelsea vs Burnley Liga Inggris, Tak Live TVRI

Link Live Streaming Chelsea vs Burnley, Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI di Liga Inggris

Chelsea berpeluang menjaga konsistensinya agar posisi empat besar klasemen Liga Inggris tidak direbut pesaing lain seperti Manchester United atau Tottenham Hotspur.

Chelsea vs Burnley akan menjadi laga krusial bagi the Blues untuk mencoba mengamankan posisi empat besar klasemen Liga Inggris, dikutip dari laman premierleague.com melalui Tribun Jogja.

Chelsea membidik posisi empat besar sehingga berusaha memenangi laga kandang pertama dalam sebulan setelah sebelumnya kalah dari AFC Bournemouth dan Southampton.

Sementara, Burnley berusaha mengakhiri tiga kekalahan beruntun yang telah membuat mereka terpuruk empat poin di atas tiga terbawah.

Di kubu Chelsea, Christian Pulisic mencetak hat-trick terakhir kali bertemu Burnley.

Dia mencetak tiga gol dari lima tembakan melawan Burnley, dibandingkan dengan dua gol dari 35 tembakan melawan tim lain.