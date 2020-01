Jadwal Liga Italia Minggu 12 Januari 2020 Malam Ini, Ada AS Roma Vs Juventus & Roma vs Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia malam ini diramaikan dengan duel akbar AS Roma vs Juventus.

Jadwal Liga Italia pekan ke-19 telah memainkan tiga laga dari 10 laga yang dipertandingkan.

Tiga laga tersebut melibatkan tim-tim besar, macam AC Milan, Inter Milan, Napoli, dan Lazio.

Hasil berbeda didapatkan masing-masing tim di atas.

AC Milan berhasil membungkam tuan rumah Cagliari (2-0), Inter Milan ditahan imbang 1-1 oleh Atalanta.

Adapun Napoli harus mengakui keunggulan tuan rumah Lazio 0-1.

Selepas tiga partai di atas, ada enam pertandingan lainnya yang akan berlangsung malam ini, Minggu (12/1/2020) hingga Senin (13/1/2020) dini hari WIB.

Dibuka dengan laga Udinese vs Sassuolo pada pukul 18.30 WIB.

Kemudian dilanjutkan dengan tiga laga yang serempak digelar pada pukul 21.00 WIB, yakni Sampdoria vs Brescia, Fiorentina vs SPAL, dan Torino vs Bologna.

Selang beberapa jam, memasuki waktu Senin (13/1/2020) dini hari WIB, Hellas Verona akan menjamu Genoa pukul 00.00 WIB.