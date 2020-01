Wajah Istri Ahok BTP, Puput Nastiti Devi Pasca Lahiran Disorot, Cek Foto Mantan Ajudan Veronica Tan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wajah istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP, Puput Nastiti Devi setelah melahirkan disorot. Ini saat mantan ajudan Veronica Tan foto bareng Anya Dwinov.

Ya, politisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP kini tengah berbahagia. Istrinya, Puput Nastiti Devi baru saja melahirkan putra pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki.

Mengutip TribunSeleb, istri Ahok BTP, Puput Nastiti Devi melahirkan pada pukul 08.50 WIB di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda, Menteng, Jakarta Pusat.

Anak Ahok dengan Puput Nastiti Devi ini lantas diberi nama Yosafat Abimanyu Purnama.

Kelahiran Yosafat Abimanyu Purnama ini sontak saja disambut gembira oleh kerabat dan rekan-rekan Ahok, tak terkecuali dari kalangan artis.

Sejumlah artis papan atas diketahui langsung menjenguk di rumah sakit tempat Puput melahirkan, salah satunya adalah presenter Anya Dwinov.

Seperti tampak dari postingan artis Anya Dwinov di Instagramnya @anyadwinov pada Kamis (9/1/2020).

Artis yang melambung namanya lewat sinetron ‘Jinny Oh Jinny’ itu itupun menyematkan seuntai ucapan selamat atas kelahiran anak Ahok dalam Bahasa Inggris.

“Welcoming the newest member of the Purnama’s family.

Congratulations Mr. @basukibtp and Mrs. Puput on the arrival of your baby boy.