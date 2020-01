Jadwal Siaran Langsung Coppa Italia di TVRI, Ada Lazio, Napoli, AC Milan & Inter Milan

Jadwal Bola : Babak 16 Besar Coppa Italia Pekan ini Live TVRI, Ada Lazio, Juventus, Inter Milan dan AC Milan Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Jadwal Siaran Langsung Coppa Italia di TVRI yang mulai berlangsung Selasa (14/1/2020).

Jadwal Coppa Italia Live TVRI pekan ini, dipanaskan laga-laga big match di antaranya Juventus vs Udinese, Inter Milan vs Cagliari dan AC Milan vs SPAL.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi apakah Live Streaming TVRI menyajikan laga-laga tersebut.

Laga akan dibuka antara Napoli vs Perugia pada Selasa (14/1/2020) mulai pukul 21.00 Wib.

Setelah itu, laga dilanjutkan antara Lazio vs Cremonese pukul 00.00 Wib.

Pertandingan antara tim-tim Serie A Italia juga bakal terjadi di perdelapan final Coppa Italia.

Inter Milan akan menghadapi Cagliari pada Rabu (15/1/2020) dinihari WIB. Di atas kertas, skuat asuhan Antonio Conte itu diunggulkan menang dari Cagliari.

Cagliari memiliki catatan buruk jelang Inter Milan dalam 5 pertandingan terakhir.

Klub asal Sardinia, Italia itu sudah paceklik kemenangan.