LIVE Streaming TV Online AS Roma vs Juventus Liga Italia di Bein Sports 2, Siaran Langsung RCTI

Live Streaming AS Roma vs Juventus Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2, Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online

Link Live Streaming RCTI + & Live Streaming Beinsports 2 duel AS Roma vs Juventus ( Roma vs Juve ) yang bisa diakses via Live Streaming TV Online mulai Senin (13/1/2020) dini hari atau malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI + dan Live Streaming AS Roma vs Juventus di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (13/1/2020) dinihari malam ini. Selain itu Live Streaming Bein Sports 2 juga menayangkan laga ini.

Siaran langsung Live Streaming Beinsports 2 dan Live Streaming RCTI dan Live Streaming TV Online laga AS Roma vs Juventus ( Roma vs Juve ) akan dimulai pada pukul 02.45 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI.

Link Live Streaming AS Roma vs Juventus di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming Bein Sports 2 yang disediakan via beinsports.com, Siaran Langsung RCTI + dan vidio.com premier (berbayar).

• LINK Live Score! Live Streaming Real Madrid vs Atletico Tak Siaran Langsung TV Nasional, Live ESPN?

• LIVE RCTI + : Link Live Streaming AS Roma vs Juventus, Link TV Online Bein Sports 2 Liga Italia

Pertemuan AS Roma vs Juventus tampaknya akan lebih tertuju pada sosok Aleksandar Kolarov dan Cristiano Ronaldo.

Kedua pemain diprediksi punya motivasi lebih jelang pertemuan penting dalam lanjutan Liga Italia giornata ke-19 ini, seperti dikutip Bpost Online dari Tribun Pontianak.

Bek kiri, Aleksandar Kolarov sendiri telah resmi memperpanjang kontraknya dengan AS Roma, hingga 30 Juni 2021 mendatang.

Aleksandar Kolarov sendiri menyudahi spekulasi terkait masa depannya setelah kontrak lamanya di AS Roma habis pada akhir musim ini.

"Terima kasih kepada klub atas perpanjangan kontrak ini. Sangat besar artinya bagi saya," kata bek asal Serbia ini seperti dikutip Bolasport.com seperti dilansir dari Football Italia.

"Bahkan saat ini pun saya melihatnya sebagai sebuah titik awal yang lain. Saya ingin terus berkembang untuk berkontribusi pada klub ini," ujar bek berusia 34 tahun itu.