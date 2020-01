Polres Kapuas Beri Pelatihan Gratis bagi Calon Pendaftar Anggota Polri

BANJARMASINPOST.CO.ID, KAPUAS - SELAIN terus sosialisasikan penerimaan anggota Polri 2020, jajaran Polres Kapuas juga mengadakan kegiatan pembinaan dan latihan (Binlat) secara gratis bagi yang berminat untuk mendaftar jadi anggota Polri pada penerimaan tahun ini.

Kegiatan Bimbingan dan Latihan dipimpin oleh Bripka Selda Desiono dan dua personel Bagian Sumber Daya Manusia (Bagsumda) lainnya.

Pembinaan dan pelatihan ini diketahui telah berjalan sejak Oktober 2019 sampai Februari 2020 mendatang.

Lokasi binlat biasanya di depan Mako Polsek Selat, Jalan Maluku Kabupaten Kapuas.

Dalam kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 calon pendaftar anggota Polri.

Pelatihan fisik yang dilakukan berupa pull up, sit up, lari, shuttle run, chining up, dan push up.

"Dengan binlat ini diharapkan akan muncul bibit unggul anggota Polri yang akan melayani masyarakat dengan profesional,” ujar Bripka Selda Desiono.

