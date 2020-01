Mobil Ramah Lingkungan Semakin Curi Perhatian, Penjualan Meningkat Selama 2019, Begini Prediksi 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PASAR otomotif mobil murah atau mobil ramah lingkungan yang termasuk jenis Low Cost Green Car (LCGC) kian mencuri perhatian masyarakat di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sejumlah dealer di Kalsel mengklaim, penjualan LCGC turut berkontribusi optimal dari seluruh unit yang dimiliki setiap bulannya.

Sebagaimana diungkap Branch Manager Mitra Suzuki Cabang Tanjung, Dody Sancoko.

Rata-rata penjualan secara umum semua brand semakin meningkat untuk kelas LCGC selama 2019 di area Kalsel.

"Sekitar ada 300 unit per bulan all brand laku terjual di Kalsel. Di 2020 ini tampaknya potensi penjualan bakal terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang membaik," jelasnya.

• Kelakuan Pablo Benua & Rey Utami Selama 7 Bulan di Penjara Bersama Galih Ginanjar Gegara Ikan Asin

• Nasib Mahasiswa Indonesia Imbas Kasus Reynhard Sinaga Diulik Raffi Ahmad & Nagita Slavina, Ternyata?

• Ashanty Mati Perlahan Jadi Misi Pengirim Santet pada Istri Anang, Ibu Aurel Hermansyah Bereaksi

Khusus brand Suzuki, pihaknya memiliki Ignis yang termasuk premium LCGC yang masuk di kelas urban SUV dan Karimun Wagon di kelas LCGC.

Dua tipe mobil murah ini memiliki pasar yang bagus.

Terlebih diakuinya, Ignis menjadi tulang punggung penjualan brand Suzuki di area Kalsel.

Harga on the road Ignis di Kalsel dibanderol mulai Rp 150 jutaan untuk kelas terendah, sedangkan Karimun Wagon dipatok mulai Rp 118.500.000 per unit untuk kelas terendah.

"Dari spesifikasi, Ignis hampir mirip dengan LCGC maupun City Car lainnya. Namun Ignis lebih premium dari LCGC, hal ini lah yang membuat potensi penjualan Ignis mampu bersaing dengan LCGC," kata dia.