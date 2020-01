Perempuan Cantik Asal Tanahbumbu ini Jadi Juri Pemilihan Putera Puteri Kampus Indonesia di Solo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pengalaman baru dirasakan oleh Runner Up I Srikandi Indonesia 2019 asal Tanahbumbu, Kalsel, yakni Antung Aulia Salsa Bella atau Caca.

Perempuan cantik yang akrab disapa Caca ini didapuk menjadi juri serta pengisi acara dalam ajang Pemilihan Putera Puteri Kampus Indonesia yang dilaksanakan dari 9 hingga 11 Januari 2020 di Solo.

Setidaknya ada sekitar 20 finalis dalam ajang ini, dan Caca menjadi juri pada ajang pencarian bakat sekaligus menyerahkan hadiah untuk para pemenang.

Caca pun mengaku senang sekaligus bangga mendapat kesempatan menjadi juri dalam ajang ini, terlebih ajang di tingkat nasional.

"Alhamdulillah sangat senang dan bangga dapat kesempatan jadi juri di sesi bakat. Dan ini pengalaman pertama jadi juri di tingkat nasional, biasanya jadi juri modelling saja," katanya kepada banjarmasinpost.co.id.

Tak kalah menarik dalam ajang ini, Caca pun juga sempat mengisi acara dengan tampil di atas catwalk bahkan juga menyanyi dengan membawakan dua buah lagu yakni All of Me - John Legend dan juga Berharap Tak Berpisah - Reza Artamevia.

"Kemarin jadi pengisi acara juga, dua kali catwalk dan dua kali juga menyanyi. Kebetulan saya suka nyanyi juga," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)