Penampakan Sneaker 'Year of the Rat' New Balance untuk Edisi Imlek 'Full Suede'

New Balance M1500 untuk koleksi Year of the Rat.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak lama setelah membuat koleksi monokromatik MAN Junya Watanabe dari M1500, New Balance tidak membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan siluet terbaru edisi Tahun Baru China.

Kehadiran siluet imlek NB ini seperti melengkapi tren yang sudah dilakukan berbagai merek sneaker ternama dengan kreasi sneaker khusus imlek.

NB menggunakan siluet M1500 untuk koleksi "Year of the Rat" yang didominasi dengan penggunaan material suede hitam di atas aksen coklat karamel yang lembut dan pulasan warna krem.

• Berbusana Seksi di KRL, Lihat Penampakan Istri Ardi Bakrie Nia Ramadhani saat Jadi Bidikan Kamera

• Tanpa Jusuf Kalla, Inilah Formasi DPP Golkar ala Airlangga, Unsur Milenial dan Ada 11 Waketum

• Sosok Calon Istri Sule, Pengganti Lina yang Meninggal Bukan Artis, Ayah Rizky Febian Ungkap Hal Ini



New Balance M1500 untuk koleksi Year of the Rat(VIA HYPEBEAST)

Bagian lidah sneaker disematkan branding "New Balance" dan "Made in England", diikuti dengan penggunaan tali pipih berwarna hitam.

Lalu, highlight beige ditempatkan pada sekeliling kerah, dan dilengkapi dengan logo “NB” bersulam di tumit dan marker “1500” di sisi luar tumit.

Kombinasi itu terlihat kontras dengan dinding samping sepatu berbahan suede hitam dengan logo "N" yang berbingkai garis-garis krem dan coklat.



New Balance M1500 untuk koleksi Year of the Rat(VIA HYPEBEAST)

Aksen coklat tambahan muncul di sepanjang garis samping dan bagian punggung kaki.

Semua detil ini berada di atas midsole ecru-toned yang retro, di mana tertanam bantalan ENCAP demi kenyamanan dan dukungan optimal bagi si pemakai.

New Balance M1500 “Year of the Rat” kini sudah mulai dipasarkan, salah satunya di situs Foot District seharga 200 dollar AS atau kira-kira Rp 2,7 juta per pasang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Giliran New Balance Bikin Sneaker Edisi Imlek "Full Suede"",