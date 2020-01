Pria yang Nunggu Kepastian Luna Maya untuk Menikah Diungkap Sosok Ini, Apakah Ryochin atau Faisal?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pria yang menunggu kepastian Luna Maya untuk menikah diungkap sosok ini. Apakah Ryochin atau Faisal Nasimuddin yang menunggu mantan Ariel NOAH itu?

Ya, pasca jalinan asmaranya dengan Reino Barack kandas, Luna Maya kerap dikabarkan dekat dengan beberapa lelaki.

Seperti nama pengusaha sukses asal Malaysia, Faisal Nasimuddin hingga pria asal Jepang, Ryochin, sempat digosipkan menjalin kasih dengan Luna Maya.

Dugaan publik muncul setelah Luna Maya kerap membagikan momen bersama Faisal dan Ryochin di laman Instagram pribadinya.

Luna pun angkat bicara dan membantah desas-desus hubungannya dengan Faisal.

Sang artis pun mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Faisal selama ini hanya sebatas teman.

Artis 36 tahun ini juga membantah desas-desus telah menjalin hubungan dengan Ryochin.

Meski kini tak ingin gembar-gembor soal pasangannya, kisah asmara mantan kekasih Ariel NOAH ini diramal akan lancar di tahun 2020.

Salah seorang yang meramal kisah asmara Luna adalah paranormal kejawen, Mbak You.

Mbak You mengungkapkan ramalannya di acara Call Me Mel yang tayang di Youtube Official iNews pada 23 Desember 2019 lalu.

