Jadwal Tayang RCTI & Bein Sports Liga Italia Pekan 20 Milan v Udinese, Lecce v Inter, Juve v Parma

Jadwal Tayang Siaran Langsung Liga Italia Pekan 20 di RCTI & Bein SPorts : AC Milan vs Udinese, Lecce vs Inter Milan dan Juventus vs Parma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsing RCTI akan kembali menyiarkan laga-laga Liga Italia pekan 20.

Big match Liga Italia yang masuk agenda jadwal siaran langsung RCTI salah satunya adalah laga Juventus vs Parma.

Selain di RCTI dan Live Streamng RCTI Plus, pertandingan Liga Italia jugta bisa dinimati di Bein Sports.

Ya, laga menarik di Liga Italia pekan ini di antaranya duel AC Milan vs Udinese, Lecce vs Inter Milan dan Juventus vs Parma.

Di antara tiga laga menarik itu, Juventus vs Parma bakal tayang melalui Siaran Langsung dan Live Streaming RCTI dan juga BeiN SPORTS 2.

• AC Milan Siap dengan Amunisi 30 Juta Euro untuk Bersaing dengan Barcelona Menggaet Dani Olmo

• Inter Milan Tak Punya Banyak Uang Beli Pemain, Antonio Conte Ingin Pemain Berkualitas yang Murah

• Jadwal Liga Inggris Pekan 23 Siaran Langsung TVRI Liverpool vs Man United, Live Streaming Mola TV

• Jadwal 32 Besar Copa del Rey Spanyol 2020 Real Madrid vs Unionistas & Barcelona vs Ibiza

Adapun laga yang melibatkan Inter Milan dan AC Milan dijadwalkan sesuai jam tayang Tv di BeiN SPORTS 2.

Pekan ini AC Milan sedang dalam kondisi baik setelah menang melawan Cagliari di Liga Italia pekan 19.

Duet Zlatan Ibrahimovich dan Rafael Leao bukan tidak mungkin akan menjadi andalan ketika menjamu Udinese di pekan 20.

Sementara Inter Milan bakal bekerja keras setelah tertinggal poin di Klasemen Liga Italia oleh pesaingnya Juventus.