LIVE TVRI - Link Live Streaming Man City vs Crystal Palace di TV Online Liga Inggris Malam Ini

Ini Link Live Streaming Mola TV Manchester City vs Crystal Palace di Pekan 23 Liga Inggris dapat diakses malam ini, juga bisa ditonton Siaran Langsung atau Live Streaming TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Mola TV Manchester City vs Crystal Palace (Man City vs Crystal Palace) di Liga Inggris malam ini.

Ya, Live Streaming MolaTV menyajikan Siaran Langsung Man City vs Crystal Palace di ajang Liga Inggris 2019/2020, Sabtu (18/1/2020) pukul 21.30 WIB.

Adapun Link Live Streaming Manchester City vs Crystal Palace di Liga Inggris 2020 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming via aplikasi Mola yang dapat diunduh di playstore atau appstore, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Crystal Palace tidak dalam performa bagus dengan hanya sekali menang sejak 7 Desember 2019.

Dalam 7 pertandingan terakhir di Premier League, Crystal Palace hanya meraih 8 poin dari kemungkinan maksimal 21.

Performa jelek Palace itu membuat godaan bagi Manchester City memainkan Aguero dan Jesus bersama-sama bakal semakin besar.

Apalagi Manchester City mutlak membutuhkan raihan poin penuh untuk menjaga jarak dari Liverpool di puncak klasemen.

Pada pertemuan pertama musim ini, Jesus tampil bagus mencetak satu gol yang membawa Manchester City menang 2-0 atas Crystal Palace.

