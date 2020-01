Resmi Launching di Banjarmasin, New Baleno Dibanderol Mulai Rp 235 Jutaan

Peluncuran New Baleno The Complete Hatchback di Effronte Banjarmasin, Jumat (17/1/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Suzuki New Baleno resmi launching di Banjarmasin. Peluncuran dilakukan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), bekerja sama dengan PT Mitra Megah Profitamas bertempat di Effronte, Banjarmasin, Kalsel, Jumat (17/1/2020).

General Manager PT Mitra Megah Profitamas, Fandi Natajaya, menjelaskan, dirilisnya New Baleno yang tampil sebagai The Complete Hatchback pihaknya optimistis penjualan mobil Suzuki di Kalsel lebih terdongkrak.

"Harga On The Road (OTR) New Baleno untuk Banjarmasin adalah Rp 247.500.000 untuk transmisi otomatis dan Rp. 235.000.000 untuk transmisi manual," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Diakuinya, sebelum peluncuran resmi di Banjarmasin, PT Mitra Megah Profitamas selaku diler resmi Suzuki di Banua belum membuka sesi order atau inden.

• Langkah Mudah Salurkan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Mobile Banking Bank Kalsel

• Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg? Suami Iriana: Belum, Belum Sampai di Ratas

• Kalselpedia: Inilah Masjid Agung Miftahul Ihsan di Banjarmasin Kalimantan Selatan

• Ketua DPRD Kalsel Bangga Kalsel Jadi Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2020, Ini Harapannya

Inden akan dibuka bertepatan pada kegiatan pameran New Baleno di Qmall Banjarbaru, 18-19 Januari 2020.

Kendati demikian, mengantisipasi permintaan unit dari customer pihaknya sudah siapkan ready stock beberapa unit yang kemudian dilakukan inden dan tambahan ready stock secara bertahap.

"Penjualan Baleno di Banjarmasin telah mencapai hasil yang positif. Sepanjang Januari-November 2019, Baleno telah meraih pangsa pasar hatchback car sebesar 30 persen. Bahkan, Baleno pernah tembus menguasai market share hingga 40 persen," ungkapnya.

Penjualan unit New Baleno The Complete Hatchback ditargetkan bisa mencapai 25-30 persen per bulan. Pihaknya pun mengharapkan ketersediaan mobil bisa dimaksimalkan demi kepuasan pelanggan.

Sementara itu, Assistent to Dept Head PT Suzuki Indomobil Sales, Kento Ogura, menyampaikan, Banjarmasin menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap penjualan Baleno secara nasional. Inilah yang menjadi alasan pihaknya untuk menghadirkan New Baleno kepada pelanggan Suzuki di Banjarmasin dan sekitarnya.

"Dengan penyegaran pada eksterior dan interiornya yang kini tampil lebih premium dan modern, kami harap New Baleno dapat menunjang kegiatan dan gaya hidup kaum urban yang dinamis sebagai The Complete Hatchback," ucap dia.

Tampilan premium dan modern New Baleno terlihat dari berbagai fitur baru, LED Projector Headlamp, Sporty Black Polished Alloy Wheel, Sporty New Bumper Design with New Grill & Foglamp Design, serta Spacious Cabin with New Interior Color and Pattern.

• Cuma Hidangkan Indomie, Sekali Lagi Indomie, Restoran Ini Sukses di Malaysia dan Singapura

• HEBOH! 4 Pohon Kurma Ini Dikira Warga Pohon Salak, Anehnya Berbuah saat Hujan Tidak Seperti di Arab

Mobil ini juga dlengkapi mesin K14B berkapasitas 1.373 cc, tenaga 92,4 PS pada 6.000 rpm, torsi 130 Nm pada 4.200 rpm, dan pilihan transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4-percepatan.

New Baleno memiliki fitur-fitur yang menambah kenyamanan serta kemudahan berupa push start/stop button and keyless entry, tilt & telescopic steering, auto climate A/C with heater, leather steering wheel with switch audio control and blue tooth phone connection, attractive multi information display, serta audio touch screen.

Untuk keamanan pelanggan selama berkendara, New Baleno juga dibekali fitur keselamatan anti-lock braking system (ABS), electronic brake-force distribution (EBD), dual SRS airbag, ISOFIX dan new generation platform.

Mengenai warna, Suzuki menawarkan enam varian, yakni Metallic Magma Gray. Ini sebagai pilihan terbaru di luar lima pilihan warna yang sudah tersedia, Solid Fire Red, Prime Stargaze Blue, Pearl Midnight Black, Metallic Premium Silver, serta Pearl Arctic White. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)