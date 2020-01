Sambut Imlek, Best Western Kindai Siapkan Sajian Trending Yu Sheng

BANJARMASINPOST CO.ID - Turut memeriahkan perayaan Imlek 2571, Best Western Kindai Hotel telah menyiapkan hidangan istimewa bagi tamu-tamu yang ingin menikmati suasana makan malam yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Kembali mengusung konsep “Reunion Dinner”, Best Western Kindai Hotel mengutamakan suasana kekeluargaan yang hangat dan nyaman ditemani dengan aneka hidangan special.

Adapun makanan khas Imlek yang saat ini menjadi tren adalah Yu Sheng atau Yee Sang yaitu salad yang terdiri dari kombinasi sayuran dan disajikan sebagai makanan pembuka saat Imlek.

“Yu Sheng melambangkan kebersamaan, simbol tersebut dapat terlihat dari cara makan dimana anggota keluarga mengaduk seluruh bahan-bahan makanan yang telah tersedia dalam satu piring dengan setinggi-tingginya. Semakin tinggi Yu Sheng terangkat dipercaya akan memberikan keberuntungan di tahun yang baru,” jelas Director of Sales & Marketing, Fanggy Sumaco.

Yu Sheng dapat dinikmati di Best Western Kindai Hotel ataupun dipesan untuk take away mulai dari 18-25 Januari 2020 dengan harga yang terjangkau yaitu Rp. 200.000 net per set.

Untuk makan malam Imlek, Best Western Kindai Hotel menghadirkan 4 pilihan paket mulai dari Rp. 888.000 net per meja untuk dinikmati enam orang di Widai Restaurant. Dan untuk melengkapi kemeriahan perayaan Imlek, Lontong Cap Meh juga tersedia hanya dengan 58.000 net per porsi nya pada 07-09 Februari 2020.

Untuk berbagai informasi dan promosi di Best Western Kindai dapat di lihat langsung melalui media sosial Instagram dan Twitter di @bwkindaihotel atau WhatsApp di 0811-517-5588.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)