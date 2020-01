Foto Rambut Bob Ayu Ting Ting Disorot, Nama Lucinta Luna Malah Disebut-sebut di Postingan Sohib Igun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto rambut bob Ayu Ting Ting jadi sorotan. Nama Lucinta Luna malah disebut-sebut di postingan sohib Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan Wendy Cagur itu.

Ya, baru-baru ini, Ayu Ting Ting menunjukan foto-foto hasil pemotretan dengan fotografer ternama Rio Motret.

Berbagai gaya dan penampilan Ayu Ting Ting yang jarang dilakukannya ditunjukan di Foto Viral tersebut.

Salah satunya pose tak biasa dari pelantun tembang 'Sambalado' adalah saat dia bergaya dengan model rambut bob pendek.

Gaun putih yang dilengkapi aksen jaring-jaring berwarna senada membuat foto Ayu memang tampak berbeda.

Ibu satu anak itu berpose dengan satu tangan memegang salah satu sisi rambut model bobnya.

" The future belong to those who believe in beauty of their dreams," tulis Ayu Ting Ting pada keterangan foto dikutip Selasa 14 Januari 2020.

Tak butuh lama, warganet pun langsung membanjiri kolom komentar wanita asal Depok Jawa Barat ini.

Selain memberikan pujian atas penampilannya itu, warganet justru menyebut wanita bernama lengkap Ayu Rosmalina mirip dengan Lucinta Luna.

" Beautifull kk ayu," tulis akun @anika_knya_jjkth.