LINK Video Streaming Persib Bandung vs Hanoi FC Live TV One Asia Challenge 2020, Jelang Liga 1 2020

Saksikan Video Streaming Persib Bandung vs Hanoi FC di Asia Challenge 2020 via Live Streaming TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming TV Online TV One sore ini Minggu (19/1) menyajikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Hanoi FC di Asia Challenge 2020.

Streaming Online TV One Persib Bandung vs Hanoi FC dalam laga uji coba Maung Bandung jelang Liga 1 2020 ini tersaji mulai pukul 15.45 WIB.

Link Live Streaming TV One laga Persib Bandung vs Hanoi FC tersedia dalam artikel ini.

Melawan Hanoi FC merupakan laga ke-dua Persib Bandung di Asia Challenge 2020 pada Minggu (19/1/2020).

Sebelumnya Persib harus menanggung malu setelah kalah 0-3 dari wakil Malaysia, Selangor FA, Sabtu (18/1/2020).

Ketiga gol Selangor FA dibukukan oleh Taylor Regan (10'), Sandro da Silva (41'), dan Syahmi (45').

Kali ini tim berjuluk Maung Bandung ini akan berhadapan dengan wakil Vietnam, Hanoi FC.

Laga ini akan berlangsung di Stadion Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Laga Persib vs Hanoi FC diprediksi akan berjalan seru.

Pasalnya, kedua tim sama-sama mengincar hasil kemenangan perdana pada kompetisi Asia Challenge 2020.