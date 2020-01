Live RCTI! Link Live Streaming Juventus vs Parma di TV Online Liga Italia, Siaran Langsung RCTI Plus

Link Live Streaming RCTI Juventus vs Parma di Pekan 20 Liga Italia dapat diakses dini hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming TV Online RCTI+ Juventus vs Parma di Liga Italia pekan 20 tersaji dini hari ini yang juga dapat disaksikan via Siaran Langsung RCTI.

Live Streaming RCTI Plus menyajikan Siaran Langsung Juventus vs Parma di ajang Liga Italia 2019/2020, Senin (20/1/2020) pukul 02.45 WIB.

Video Streaming Juventus vs Parma di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Streaming Online yang disediakan di RCTI + & Beinsports 2 via beinsports.com, www.rctiplus.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Pemuncak klasemen sementara, Juventus bakal menjamu Parma di Stadion Allianz.

• SEKARANG! Link Live Streaming Bein Sports 2 Lecce vs Inter Liga Italia,Cek Video Streaming Vidio.com

• LINK Streaming Online Liverpool vs Manchester United di TVRI, Live Streaming Mola TV Liga Inggris

Juventus patut waspada dengan Parma mengingat jika mereka tergelincir di pertandingan ini, posisinya bakal disalip oleh Inter Milan.

Parma mampu tampil hebat saat melawan tim-tim tangguh di Liga Italia seperti Inter Milan, Napoli, dan AS Roma.

Juventus selaku tuan rumah mempunyai peluang untuk memperlebar jarak dari kejaran Inter Milan yang terus menempelnya di posisi kedua.

Bianconeri saat ini hanya unggul 2 poin dari Nerazzurri dalam perburuan Scudetto musim 2020 ini.

Misi untuk meraih poin penuh atas Parma akan menjadi kenyataan lantaran beberapa pemain Bianconeri menyatakan kesiapannya terutama Matthijs de Ligt yang baru saja sembuh dari cedera.