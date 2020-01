Live RCTI! Link Live Streaming Napoli vs Fiorentina di TV Online Liga Italia, Siaran Langsung RCTI+

Link Live Streaming RCTI Napoli vs Fiorentina di Pekan 20 Liga Italia dapat diakses dini hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming RCTI+ Napoli vs Fiorentina di Liga Italia pekan 20 tersaji dini hari ini, juga dapat disaksikan via Siaran Langsung RCTI.

Live Streaming RCTI menyajikan Siaran Langsung Napoli vs Fiorentina di ajang Liga Italia 2019/2020, Minggu (19/1/2020) pukul 02.00 WIB.

Link Live streaming Napoli vs Fiorentina di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online yang disediakan di RCTI + & Beinsports 2 via beinsports.com, Rctiplus.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Jelang laga menghadapi tuan rumah Napoli, Fiorentina memiliki modal bagus yaitu kemenangan atas Atalanta pada Rabu (15/1/2020) lalu.

Napoli saat ini menghuni posisi 11 klasemen sementara, sedangkan Fiorentina ada di peringkat 14.

Tim tuan rumah juga tidak dapat diremehkan karena memiliki catatan apik tak terkalahkan di tiga pertandingan terakhir.

Sumber: instagram Napoli

LINK LIVE STREAMING NAPOLI VS FIORENTINA :