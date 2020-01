Model Make Up yang Sibuk Urus Nanang Galuh Banjar Ini Mengaku Tertarik Geluti Tata Rias

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gadis bernama Wangi Maret Ananda sekarang ini sering jadi model make up.

Biasanya, ia diminta oleh Make Up Artist (MUA) untuk suatu even atau keperluan lainnya.

"Sebenarnya kalau dibilang sangat berkeinginan jadi model make up juga enggak. Ya, mengalir begitu saja. Saat diminta jadi model make up, siap saja. Begitu juga jadi model lainnya," ucapnya.

Biasanya, lanjut gadis kelahiran 8 Maret 2002 ini hasil riasan diupload untuk feed Ig dan untuk seminar.

• Haul ke-15 Guru Sekumpul, Sebanyak 23.988 Personil Disiapkan

• Satu Hektar Lahan di Tapin Terdampak Penggalian Saluran Pertanian Batola, ini Harapan Ketua RT

• Namanya Dihapus, Desa Wonorejo Balangan Tidak Dapat Lagi Kucuran Dana Desa

• Diturunkan saat Kontes Durian se Kalsel, Durian Terbaik Banjar Borong 10 Nomor Juara

• Empat Desa di Kalsel Ini Kini Naik Status Jadi Desa Mandiri, Simak Penjelasannya

"Jadi, model make up itu enaknya adalah jadi tahu step-step make up, apalagi saya pemakai make up, hampir tiap hari entah untuk jalan-jalan atau kegiatan lainnya, jadi terbantu banget sih jadi model make up, dapet ilmunya, pengalamannya juga," ujar dia.

Apakah ada minat menggeluti dunia tata rias? Wangi menyatakan tertarik. Hanya, masih banyak kegiatan lain.

"Banyak yang masih ingin saya capai di tahun ini," terang alumni SMKN 1 Martapura tersebut.

Selain jadi model make up, ia juga sedang sibuk mengurus Program Kerja (Proker) Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)