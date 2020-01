Raja dari Segala Raja Durian, Musang King Rasanya Manis Legit dan Creamy, Harganya Rp 280.000 Per Kg

BANJARMASINPOST.CO.ID - Raja dari Segala Raja Durian, Musang King Rasanya Manis Legit dan Creamy, Harganya Rp 280.000 Per Kilo

Bagi penikmat durian, nama Durian Musang King sudah tak asing lagi dan sudah menjadi salah satu durian paling populer.

Durian dengan bibit asal Malaysia ini dikenal sebagai durian terbaik di dunia. Harganya pun terbilang sangat tinggi.

"Musang King itu durian memang best seller dari tahun 2010. Bibit mulai ditanam di kebun kami sejak 2002, berarti sekarang sudah masuk 18 tahun," kata Tetty, selaku pihak dari GK, salah satu distributor durian Musang King di Indonesia.

Bibit Musang King diambil langsung dari Malaysia dan ditanam di kebun GK, Pekanbaru.

Tetty mengaku, ia telah menjual durian Musang King sejak 2012. Durian Musang King mulai masuk dan populer di Jakarta pada tahun 2010.

"Duriannya memang beda. Warnanya eksotis. Musang King varian best of the best kombinasi dari semua durian yang terbaik. Semua ada di dia," katanya.

Durian Musang King memiliki warna daging khas kuning seperti kunyit, berbeda dengan warna daging durian varian lain. Makanya, durian Musang King juga disebut sebagai raja kunyit.

Baca juga: Dua Durian Lokal Unggul dari Semarang, Tak Kalah dari Durian Impor

Daging dari durian Musang King pun sangat unik. Dagingnya sangat tebal dengan biji yang tipis dan kecil dengan rasa dominan manis dan sedikit semburat pahit di mulut.