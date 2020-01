BANJARMASINPOST.CO.ID - Terang-terangan Luna Maya Beri Perhatian ke Ryochin, Luna Beri Ini ke Teman Reino Barack

Ya, hubungan yang kian dekat mantan kekasih Reino Barack, Luna Maya dengan pria asal Jepang, Ryochin memang ramai jadi perbincangan akhir-akhir ini.

Luna Maya seolah mulai membuka hati dengan Ryochin, sahabat Reino Barack, pengusaha yang dulu sempat memacarinya selama 5 tahun.

Seperti diketahui, setelah putus dari Luna Maya, Reino barack menikah dengan artis Syahrini.

Terbaru, Luna Maya kali ini terciduk menuliskan komentar hati dalam unggahan yang dibagikan Ryochin di instagram pribadinya, Sabtu (19/1/2020).

Dalam postingan itu, Ryochin mengunggah petuah bijak.

"You don't meet people for no reason.

They're either a lesson or blessing,".

(Anda tidak bertemu orang tanpa alasan. Itu bisa berupa pelajaran atau berkah)

"Every encounter has meanings" tambah Ryochin dalam keterangan foto.