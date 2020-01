Kesialan Nikita Mirzani Imbas Sering Nyinyir Disebut Sosok Ini Pasca Berseteru Andhika Pratama-Ussy

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kesialan Nikita Mirzani imbas sering nyinyir disinggung sosok ini pasca ramai perseteruan sohib Billy Syahputra dengan Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty.

Sosok yang menyebut Nikita Mirzani bisa mengalami kesialan itu adalah paranormal Mbah Mijan.

Saat ramai perseteruan dengan Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty, dia blak-blakan soal penerawangannya soal Nikita Mirzani.

Sebelum memberikan penerawangannya, Mbah Mijan mengaku sangat mengidolakan sosok Nikita Mirzani, artis yang dijuluki ratu nyinyir.

Meskipun saat ini Nikita Mirzani terlibat perseteruan dengan Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty.

Bahkan, kasus perseteruan Nikita Mirzani, Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty pun semakin melebar.

Baru-baru ini, Nyai, panggilan karib Nikita Mirzani menyebutkan ada 3 artis yang rezekinya dimatikan oleh Andhika Pratama.

Melihat perseteruan tersebut, paranormal Mbah Mijan mengungkapkan hasil penerawangannya.

Hal tersbut terlihat dari lama Youtube Official iNews yang berjudul "Mbak You dan Mbah Mijan Bongkar di Balik Nikita Mirzani Suka 'Nyinyir' Part 04 - Call Me Mel 20/01".

Awalnya, Mbah Mijan blak-blakan mengungkapkan bahwa dirinya ini sangat nge-fans dengan Nikita Mirzani.