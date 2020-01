Ayo, Ada Promo Kamar di Hotel Rodhita Banjarmasin Kalimantan Selatan

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Di awal tahun 2020 ini sudah banyak terlihat beberapa perubahan yang dilakukan manajemen Hotel Roditha Banjarmasin, Kalimantan selatan (Kalsel).

Salah satu contoh dengan adanya penambahan beberapa ruang meeting.

Hal ini dikarenakan banyaknya permintaan dari customer.

Bersamaan itu, Hotel Roditha Banjarmasin merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi di tengah-tengah kota Banjarmasin tepatnya di Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin juga melakukan promo kamar.

"Di bulan Januari ini, Hotel Roditha Banjarmasin berulang tahun ke -14 dan kami memberikan promo paket kamar Superior di harga Rp. 365.000-nett/RN dan Rp 450.000-nett/RN untuk type Deluxe Room," kata Efy Naysilla, Asst. Sales Manager Hotel Roditha Banjarmasin, Rabu (22/1/2020).

Menurut dia, itu sudah termasuk sarapan pagi dua orang, bagi yang menginap akan mendapatkan gift menarik.

"Waktu dekat ini ada perayaan Imlek, masih dengan promo yang sama dan bagi yang check in di tanggal 25 dan 26 Februari 2020 kami mengadakan petik angpao. Di dalam angpao tersebut ada gift menarik," papar Efi.

Juga masih di Januari dan Februari, Hotel Rodhita menyediakan promo food & beverage, yaitu Chicken Rosemary 50 K, nasi komplit Roditha 35 K.

"Untuk minuman lychee killer 30 K dan milk shake 30K. Ini dapat dinikmati di Golden Coffee Shop atau room servic," ucapnya.

Lalu ditambahkannya, Angkringan Hotel Roditha juga selalu buka setiap hari dari pukul 06.00 – 12.00 pm di area parkiir hotel Roditha Banjarmasin.

Bagi yang ingin reservasi kamar atau meja angkringan di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 0812.513.8079. Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami “Stay With Us Fell More Than At Home.” (Banjarmasin.co.id/Syaiful Anwar)