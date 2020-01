BANJARMASINPOST.CO.ID - Hengkang dari Persib bandung, Ezechiel Ndouassel Resmi Berkostum Bhayangkara FC, The King Is Here!

Bhayangkara FC mengumumkan secara resmi rekrutan pemain anyar untuk kompetisi Liga 1 2020.

Pemain tersebut adalah Ezechiel Ndouassel yang musim lalu membela Persib Bandung.

Kepastian tersebut disampaikan lewat akun media sosial Bhayangkara FC pada Selasa (21/1/2020) sekitar pukul 23.00 WIB.

Dalam akun Instagram-nya, terlihat foto Ezechiel Ndouassel menggunakan jersey Bhayangkara FC.

"The King is here. King Ezechiel N'douassel.. welcome bro..," demikian tulisan di unggahan tersebut.

Sebelumnya Ezechiel Ndouassel secara resmi sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Persib Bandung.

Pihak Persib Bandung memang ingin menahan Ezechiel Ndouassel pergi karena kontraknya masih tersisa satu musim.

Tetapi, sepertinya pihak Persib Bandung sudah merestui kepergian pemain timnas Chad tersebut.

Terbukti, Ezechiel Ndoussel bisa dilepas ke Bhayangkara.

Ezechiel Ndouassel melengkapi kuota pemain asing Bhayangkara FC.

Sebelumnya tim asuhan Paul Munster itu sudah mendatangkan Renan Silva, Guy Herve, dan Lee Won-jae.

