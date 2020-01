Live Mola TV! Link Video Streaming Man United vs Burnley di TV Online di Liga Inggris, Tak Live TVRI

Berikut Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Mola TV Manchester United vs Burnley (Man United vs Burnley) di Pekan 24 Liga Inggris dapat diakses dini hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Mola TV Manchester United vs Burnley (Man United vs Burnley) di Liga Inggris pekan 24 tersaji dini hari ini, namun tidak dapat disaksikan via Live Streaming TVRI atau Siaran Langsung TVRI.

Live Streaming MolaTV menyajikan Siaran Langsung Man United vs Burnley (MU vs Burnley) di ajang Liga Inggris 2019/2020, Kamis (23/1/2020) pukul 03.15 WIB, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Mola TV.

Link Live Streaming MU vs Burnley di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

MU diprediksi mampu meraih poin saat bertanding di kandangnya, Old Trafford. Hal itu diperkuat dengan catatan buruk Burnley yang tidak pernah meraih kemenangan di markas kebanggaan Manchester United tersebut.

Dalam lima kunjungan, tidak sekali pun berakhir dengan kemenangan. Namun, yang patut diwaspadai Setan Merah adalah mereka gagal mengalahkan The Clarets dalam tiga laga kandang terakhir.

Menariknya, Manchester United justru selalu meraih kemenangan dalam empat kunjungan terakhir ke Turf Moor, markas Burnley.

Marcus Rashford tentu tidak ingin kehilangan muka di kandang sendiri. Apalagi tuan rumah berbekal catatan selalu mencetak gol dalam enam pertemuan terakhir melawan The Clarets.

Pelatih The Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer menyebut ia berambisi untuk meraih tiga poin. Kemenangan dibutuhkan agar Manchester United tetap berada di persaingan merebut tiket Liga Champions musim depan.

"Di kepala kami, Manchester United masih merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Namun, kami butuh waktu untuk kembali ke puncak," ucap Solskjaer yang dikutip dari laman Mola.TV.

