Deretan Contoh Ucapan Selamat Imlek 2020 di Tahun Baru China 2571 dalam Bahasa Inggris & Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Contoh-contoh Ucapan Selamat Imlek 2020 atau Tahun Baru China 2571. Tersedia dalam Bahasa Inggris disertai terjemahan Bahasa Indonesia.

Tahun Baru China 2571 atau Imlek 2020 sudah di depan mata. Tahun ini, Imlek 2020 jatuh pada tanggal 25 Januari mendatang.

Pada momen peringatan Tahun Baru China 2571 atau Imlek 2020, sejumlah orang bisa menggunakan peringatan ini untuk saling memberikan Ucapan Selamat pada saudara dan teman-temannya sekalian.

Tujuannya agar di tahun baru yang akan datang, masing-masing dari kita saling menyemangati.

• Ramalan Shio Tikus di Tahun Baru China 2571 Jelang Imlek 2020, Peruntungan, Kesehatan hingga Asmara

Nah biasanya kita berkirim ucapan selamat melalui media apapun yang bisa digunakan.

Mulai dari telepon, sms, mms, whatsapp, media sosial, email maupun media lainnya.

Berikut contoh-contoh ucapan selamat Imlek 2020 lengkap dalam bahasa Inggris dan Indonesia dikutip Banjarmasinpost.co.id dari berbagai sumber.

1 "Cheer to a New Year and another chance for us to get it right. Happy Chinese New Year 2020"

(Selamat tahun baru dan semoga kesempatan lain, kita bisa mendapatkan hal yang benar. Selamat Imlek 2020).

2. "Counting days. Hope you enjoy the New Year. Have a joyous Chinese New Year, my dear friend!"