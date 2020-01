Jadwal Liga Italia Pekan 21 Live RCTI & Beinsports : Napoli vs Juventus dan AS Roma vs Lazio

Jadwal Liga Italia Pekan 21, Napoli vs Juventus vs AS Roma vs Lazio bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 & RCTI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia minggu ini di pekan 21 tersaji pertandingan seru antara Napoli vs Juventus vs AS Roma vs Lazio dan Inter Milan vs Cagliari.

Siaran Langsung Liga Italia Pekan 21 tersaji di Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI+ seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia dan instagram RCTI mulai Sabtu (25/1/2020)

Beberapa laga Liga Italia juga dapat disaksikan via Siaran Langsung RCTI atau Live Streaming RCTI, yaitu Napoli vs Juventus vs AS Roma vs Lazio.

Liga Italia Pekan 21 dibuka dengan laga Brescia vs AC Milan. Rossoneri, julukan AC Milan tengah dalam tren positif sejak kedatangan Zlatan Ibrahimovic.

Laga AS Roma vs Lazio akan berlangsung di Olimpico Stadium, Senin (27/1/2020) dini hari.

Duel tim satu kota bertajuk Derby Della Capitalle tersebut diprediksi akan berlangsung sengit.

Lazio tentu lebih diungulkan dengan memiliki rentetan hasil positif di enam kemenangan beruntun.

Dilihat dari masing masing inidvidu yang dimiliki, Lazio memiliki Ciro Immobile dan Luis Alberto yang tengah on fire.

Immobile yang juga merupakan stiker timnas Italia mampu menunjukkan ketajamannya musim ini dengan mengemas 23 gol dari 20 laga yang telah dilakoni.