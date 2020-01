Link Live Streaming Mola TV Wolverhampton vs Liverpool di Pekan 24 Liga Inggris dapat diakses dini hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Mola TV! Link Live Streaming Wolves vs Liverpool di Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI.

Live Streaming Mola TV Wolverhampton vs Liverpool (Wolves vs Liverpool) di Liga Inggris pekan 24 tersaji dini hari ini, namun tidak dapat disaksikan via Live Streaming TVRI atau Siaran Langsung TVRI.

Live Streaming MolaTV menyajikan Siaran Langsung Wolves vs Liverpool di ajang Liga Inggris 2019/2020, Jumat (24/1/2020) pukul 03.00 WIB, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Mola TV.

Link Live Streaming Wolves vs Liverpool di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Wolverhampton sempat mengalami kesulitan di awal musim. Perlahan tapi pasti, tim asuhan Nuno Espirito Santo tersebut bangkit dan kini masuk dalam persaingan memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

"Kami mengawali musim dengan laga-laga yang sulit. Setelah itu kami mencoba untuk bangkit dan melakukan persiapan dengan maksimal agar bisa memberikan yang terbaik bagi tim," ucap pelatih Wolves, Nuno Espirito Santo yang dikutip dari laman Mola.TV.

Sementara pelatih Liverpool, Juergen Klopp optimistis dengan peluang timnya. Ia yakin The Reds mampu membawa pulang tiga poin.

"Kami menuju pertandingan ini dengan keyakinan. Kami selalu fokus dengan kekuatan kami dan menaruh respek terhadap lawan," jelas Klopp.

Penyerang Liverpool, Roberto Firmino, merayakan gol kontra Tottenham pada laga lanjutan Liga Inggris di Tottenham Stadium, Minggu (12/1/2020) dini hari WIB. (AFP/GLYN KIRK)

* Link Live Streaming MolaTV