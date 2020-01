Hotel Rodhita Banjarmasin Promo Chicken Rosemary, Segini Harganya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di awal tahun 2020 ini, Hotel Rodhita Banjarmasin menyediakan promo buat pecinta kuliner maupun tamu yang menginap.

"Di bulan Januari dan Februari, Hotel Rodhita menyediakan promo food & beverage yaitu Chicken Rosemary 50 K, nasi komplit Roditha 35 K," kata Efy Naysilla, Asst. Sales Manager Hotel Roditha Banjarmasin, Jumat (24/01/2020).

Selain itu, jelas dia, ada juga minuman lychee killer harganya 30 K dan milk shake 30K. "Ini dapat dinikmati di Golden Coffee Shop atau room servic."

Ditambahkan Efy, Warung Angkringan Hotel Roditha juga selalu buka setiap hari dari pukul 06.00 – 12.00 pm di area parkiir hotel Roditha Banjarmasin.

Di warung angkringan roditha ini, kata dia, menyediakan berbagai menu special seperti Nasi bakar ayam jamur, sego kucing, aneka sate, tahu/tempe bacem, bakwan/tempe goreng, cireng bumbu rujak, pisang bakar keju, stmj dan minuman jahe panas.

"Semua makanan dan minuman tersebut dibanderol mulai dari harga Rp 3.000 sampai Rp16.000 saja," tegasnya.

Bagi yang ingin reservasi kamar atau meja angkringan di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 0812.513.8079. Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami “Stay With Us Fell More Than At Home”. (banjarmasin.co.id/Syaiful Anwar)