Hadir di Perayaan HUT SMAN 2 Banjarbaru, Paman Birin Ikut Main Futsal Sekaligus Sampaikan Pesan ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor hadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-43 SMAN 2 Banjarbaru.

The 43rd Anniversary of SMA Negeri 2 Banjarbaru mempersembahkan Smart, Smada More Than Sport 2020, Sabtu (25/1).

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melepas balon ke udara juga potong tumpeng sebagai tanda dibukanya puncak perayaan HUT SMAN 2.

Juga digelar pertandingan eksibisi futsal antara tim SMAN 2 Banjarbaru all star melawan tim Paman Birin.

Pertandingan berlangsung seru.

Di tim SMAN 2 Banjarbaru turut bermain Wakil Bupati Banjar Saidi Mansyur yang merupakan alumni SMAN 2 Banjarbaru.

Juga tampak Kepala SMAN 2 Banjarbaru, Eksan Wasesa jadi penjaga gawang.

Acara berlangsung meriah, diisi berbagai kegiatan dan hasil karya inovasi dari para siswa, juga banjir ucapan rangkaian bunga.

Ada karangan bunga ucapan dari HM Iqbal Yudiannoor DPRD Kalsel alumni 1996, dari wakil ketua DPRD Kota Banjarbaru AR Iwansyah yang juga hadir.

Juga karangan bunga ucapan dari Aries Mardiono anggota Bawaslu provinsi Kalsel alumni Smada 1997, Emi Lasari anggota DPRD Banjarbaru alumni Smada 1997.