Jadwal Liga Italia Siaran Langsung RCTI Inter Milan vs Cagliari, Napoli vs Juventus, Roma vs Lazio

Jadwal Pertandingan Liga Italia Siaran Langsung dan Live Streaming RCTI + Pekan 21 Inter Milan vs Cagliari, Napoli vs Juventus, AS Roma vs Lazio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Pertandingan Liga Italia minggu ini di pekan 21 tersaji pertandingan seru antara Inter Milan vs Cagliari ,Napoli vs Juventus, Derby Roma AS Roma vs Lazio dan Inter Milan vs Cagliari.

Siaran Langsung Liga Italia Pekan 21 tersaji di Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI + seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia dan instagram RCTI mulai Sabtu (25/1/2020) dinihari.

Super big match laga Derby Roma AS Roma vs Lazio salah satu yang paling dinanti baru akan berlangsung di Olimpico Stadium, Senin (27/1/2020) dini hari yang disiarkan lewat siaran langsung dan Live Streaming RCTI dan Bein Sports.

• Hasil Brescia Vs AC Milan Liga Italia - Gol Ante Rebic Antar Milan Raih Poin Penuh di Markas Brescia

• Jadwal FA Cup Live RCTI & Bein Sports, Klub Liga Inggris Chelsea, MU, City, Arsenal & Liverpool Main

• Jadwal Liga Spanyol Pekan 21 di Bein Sports Valencia vs Barcelona, Real Valladolid vs Real Madrid

Duel tim satu kota bertajuk Derby Della Capitalle tersebut diprediksi akan berlangsung sengit.

Lazio tentu lebih diungulkan dengan memiliki rentetan hasil positif di enam kemenangan beruntun.

Dilihat dari masing masing inidvidu yang dimiliki, Lazio memiliki Ciro Immobile dan Luis Alberto yang tengah on fire.

Immobile yang juga merupakan stiker timnas Italia mampu menunjukkan ketajamannya musim ini dengan mengemas 23 gol dari 20 laga yang telah dilakoni.

Selain itu, Luis Alberto yang menempati posisi lapangan tengah menjadi top assist sementara Liga Itali dengan 11 umpan yang berbuah gol.

Berkaca dari lima pertemuan terakhir kedua tim, AS Roma memiliki catatan lebih baik dengan dua kemenangan.