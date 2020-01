LIVE BeIN Sport 2! Link Live Streaming Southampton vs Tottenham di Piala FA, Cek Link Vidio.com

Live Streaming Southampton vs Tottenham di Piala Fa (FA Cup) bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 mulai Sabtu (25/1/2020) malam WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Bein Sports 2 dan Live Streaming Arsenal vs Leeds United di Piala FA via Vidio.com premier yang akan tersaji pada Sabtu (25/1/2020).

Siaran Langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 Southampton vs Tottenham di Piala Fa (FA Cup) akan dihelat mulai pukul 21.55 WIB.

Live Streaming Southampton vs Tottenham tidak dapat disaksikan via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI, karena RCTI+ cuma menyiarkan Hull City vs Chelsea.

Link Live Streaming Southampton vs Tottenham di Piala FA dini hari ini bisa diakses via tautan berbayar di Beinsports.com dan Vidio.com premier.

Tottenham Hotspurs berhasil melangkah kebabak 16 besar Piala FA 2020 setelah menyingkirkan Middlesbrough dengan agregat 3-2.

Pada pertemuan pertama, Tottenham bermain imbang 1-1 di kandang Middlesbrough.

Jelang pertandingan menghadapi Southamton, Tottenham didera isu prihal ketegangan diruang ganti.

Beberapa pemain Tottenham dikabarkan tidak senang dengan metode pelatih asal Portugal itu.

Kiper dan kapten Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, mencoba meredam isu ketegangan yang terjadi di ruang ganti Tottenham setelah kedatangan pelatih Jose Mourinho.