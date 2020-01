LIVE BeIN Sport 1! Link Video Streaming Man City vs Fulham di Piala FA, Cek TV Online Vidio.com

Live Streaming Manchester City vs Fulham di Piala FA (FA Cup) bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 mulai Minggu (26/1/2020) malam WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SaksikanLive Streaming Bein Sports 1 laga Manchester City vs Fulham di Piala FA via Vidio.com premier yang akan tersaji pada Minggu (26/1/2020) malam.

Siaran Langsung dan Live Streaming Bein Sports 1 Manchester City vs Fulham di Piala FA (FA Cup) akan dihelat mulai pukul 21.55 WIB.

Live Streaming Manchester City vs Fulham tidak dapat disaksikan via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI, karena RCTI+ cuma menyiarkan Hull City vs Chelsea.

Pada laga nanti, pelatih City, Pep Guardiola akan merotasi sejumlah pemain ketimbang mengistirahatkan yang sudha sering bermain.

Hal ini terjadi akibat jadwal padat yang akan mereka lalui mendatang.

Setelah melawan Fulham, The Citizen masih harus melawan Manchester United dalam leg kedua Piala Liga Inggris, Kamis (30/1/2020).

Lalu mereka akan dihadang Tottenham, West Ham dan Leicester di Liga Inggris sebelum akhirnya melawan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions.

"Masalahnya adalah saat melawan Madrid kami memiliki waktu 12 atau 13 hari istirahat dan hanya memiliki satu laga melawan Leicester."

"Satu laga sebelum Madrid, para pemain butuh penyesuaian," terang Pep dilansir laman resmi Manchester City.