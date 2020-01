LIVE RCTI! Link Streaming Online Napoli vs Juventus Liga Italia Malam Ini, Video Streaming Vidio.com

Saksikan Live Streaming RCTI Napoli vs Juventus di Liga Italia Pekan 21 dini hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI Napoli vs Juventus di Liga Italia pekan 21 dini hari ini.

Live Streaming RCTI + menyajikan Streaming Online Napoli vs Juventus di ajang Liga Italia 2019/2020, Senin (27/1/2020) pukul 02.00 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari Instagram RCTI.

Video Streaming Napoli vs Juventus di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI+ di Rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Laga Big Match Liga Italia Serie A antara Napoli vs Juventus menjadi pertandingan emosional bagi pelatih tim tamu, Maurizio Sarri.

• BERLANGSUNG! Link Shrewsbury vs Liverpool via Live Streaming TV Online Bein Sports 1, Minamino Main

• LINK RCTI! Live Streaming Online AS Roma vs Lazio, Derby Roma Liga Italia Malam Ini

• LINK Streaming Real Valladolid vs Real Madrid via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 Malam Ini

Pasalnya untuk kali pertama, Maurizio Sarri akan kembali ke ' Rumah ' sendiri Stadion San Paolo Napoli, dengan status pelatih tim rival.

Seperti diketahui Napoli dan Juventus terlibat rivalitas sengit di Liga Italia Serie A.'

Tim tamu Juventus yang berasal dari Italia Utara, sedangkan Napoli yang berasal dari Italia Selatan kerap terlibat rivalitas panas di Liga Italia Serie A.

Apalagi musim ini, Maurizio Sarri semakin mempertajam gengsi dan emosi antara Napoli dan Juventus.

Sebelum membesut Juventus, Maurizio Sarri merupakan pujaan tifosi Napoli.