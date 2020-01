125 Pembalap Sudah Daftar Paman Birin Dragbike 2020, Penyelenggara Optimistis Peserta Membludak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 125 pembalap sudah siap mengepul Paman Birin Bergerak Cepat Drag Bike Championship 2020 Sabtu dan Minggu (1-2/2/2020) di Sirkuit 0 km Banjarmasin nanti.

Para peserta yang datang dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini bakal menjadi starter setelah melakukan pendaftaran.

"Yang pasti 125 peserta sudah mendaftar, sementara yang menyatakan minatnya 300 orang namun belum resmi mendaftar," kata Ketua pelaksana Bang Zoom, Selasa (28/1/2020) siang.

Para peserta tertarik ikut, kata Zoom, karena event ini lama vakum dan baru dua tahun terakhir ini saja kembali hadir di Banjarmasin.

"Tahun lalu ada juga dengan tema Drag Bike Championship Kapolresta Cup 2018. Sebelumnya selama 20 tahun kita tidak pernah menggelar Dragbike wajar antusias peserta sangat banyak," kata tokoh otomotif Banua ini.

Apalagi ujar Bang Zoom hadiah yang disiapkan panitia cukup banyak, salah satunya juara umum yang meraih satu buah motor.

Bang Zoom optimistis, event yang berlangsung selama dua hari ini bakal lebih banyak diikuti starter mengingat pendaftaran masih beberapa hari lagi ditutup sehingga menjelang akhir banyak yang mendaftar.

"Pendaftaran ditutup Jumat malam jadi masih banyak waktu bagi peserta mendaftar," kata dia.

Bang Zoom menambahkan drag bike yang digelar menggunakan trek lurus dengan panjang start dan finish 201 meter dan sisa pengereman 200 meter menjadi total lintasan sepanjang 401 meter.

"Jadi start berada di depan Makorem 101 Antasari plus peadoknya dan hdi depan eks kantor gubernur. Oleh sebab itu kami mengucapkan terimakasih kepada Danrem 101 Antasari yang ikut membantu terlaksananya kegiatan ini," kata Bang Zoom.

Kelas yang diperlombakan:

Kelas Utama :

1 DB 1 bebek 4 tak tun up 130cc

2 DB 2 bebek 4 tak tune up 200cc

3 DB 3 sport 2-tak frame standar 155 cc

4 DB 4 matic tune up 200 cc

Kelas tambahan

5 DB 5 bebek 2-tak up 130cc open

6 DB 6 FFA 400 cc

7 DB 7 Sport 2-tak tune up 155cc

8 DB 8 sport 2-tak up 140 cc

9 DB 9 matic 135 cc rangka standar

10 DB 10 bebek 2 tak 140 cc rangka standar

11 DB 11 bebek 4 tak 155 cc rangka standar

12 DB 12 bebek 2 tak tune up 116 cc

13 DB 13 bracket 9

14 DB 14 bracket 10

15 DB 15 bracket 11

Pemula lokal

16 DB 16 port 2 tak 155 cc rangka standar

17 DB 17 bebek 4 tak tune up 200cc

1818 matic 200cc

19 DB 19 bebek 2 tak tune up 116 cc

