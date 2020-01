Kalselpedia: Camp Research Tim Roberts di Stasiun Riset SBI Pulau Curiak

BANJARMASINPOST.CO.ID, Kalselpedia - Selain Bekantan Rescue Center di Kota Banjarmasin, juga ada Camp Research Tim Roberts, merupakan pusat studi dan penelitian bekantan serta ekosistem lahan basah yang berada di kawasan stasiun riset Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) di Pulau Curiak, Marabahan Baru, Barito Kuala, Kalsel.

Nama Tim Roberts didedikasikan kepada pembimbing penelitian Amalia Rezeki -pendiri SBI, lembaga pelestarian bekantan di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Selatan- yang bernama Prof. Timothy Roberts Killgour dari University of New Castle (UON) - Australia.

Prof Timothy Roberts Killgour dianggap berjasa dalam kerja sama pengembangan konservasi serta riset bekantan antara Australia dengan Indonesia, melalui perguruan tinggi University Newcastle Australia dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan SBI.

"Setiap tahunnya University of Newcastle Australia selalu mengirim mahasiswanya, baik melalui program summer course maupun internship," kata Amelia Rezeki, Ketua SBI Kalsel.

Beliau juga tercatat sebagai pendiri yang turut menandatangani prasasti peresmian stasiun riset bekantan bersama Prof. Dr. H Sutarto Hadi, M.Si.,M.Sc. Rektor Universitas Lambung Mangkurat - Indonesia, pada tanggal 5 Juli 2018.

"Bagi kami Prof Timothy Roberts Killgour, sangat berjasa dalam pendirian stasiun riset bekantan ini, beliau tidak saja turut mendukung pembangunan kawasan tersebut, akan tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan penyemangat kami untuk terus bergerak. Melalui beliau pula terjalinnya kerjasama di bidang riset bekantan dan ekosistem lahan basah pertama antara SBI dengan para peneliti dari Universitas Newcastle Australia," tandas dosen Biologi FKIP Universitas Lambung Mamgkurat ini.

Sebelumnya pada acara pembukaan Summer Course di basecamp Bekantan Rescue Center SBI di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2019, telah diadakan persetujuan dan sekaligus deklarasi pemberian nama Camp Research Tim Roberts oleh Prof Timothy Roberts Killgour yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa program summer course dari Australia dan all crew SBI.

Saat itu Prof Tim terharu dan meneteskan air mata sambil memeluk Amalia, tak mampu berkata-kata, sebagai ucapan terimakasih atas apresiasi dan upaya teman-teman SBI.

(banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)