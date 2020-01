Kalselpedia: SBI Berdiri Tahun 2013, ini 9 Upaya Penyelamatan Bekantan dari Kepunahan

BANJARMASINPOST.CO.ID, Kalselpedia - Bekantan adalah primata endemik Pulau Kalimantan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI, Nomor 7 tahun 1999, dan masuk dalam daftar merah Lembaga Konservasi Internasional - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dengan status terancam punah "Endangered" dan Appendix I CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ).

Disamping itu bekantan merupakan fauna identitas "Maskot" kebanggan Provinsi Kalimantan Selatan.

Alih fungsi lahan, kebakaran hutan, perburuan serta perdagangan liar telah membuat bekantan diambang kepunahan, bahkan pada sebagian kawasan telah terjadi kepunahan lokal.

Setiap satu dekade terjadi penurunan hingga 50 persen dari jumlah populasinya.

Dalam rangka mendukung dan membantu program pemerintah di bidang pelestarian bekantan, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Selatan, Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) sebuah lembaga non profit didirikan pada tahun 2013 oleh Amalia Rezeki seorang biologist conservation yang juga dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin - Indonesia.

Bersama rekan-rekannya yang bermitra dengan Universitas Lambung Mangkurat dalam bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat serta di bawah binaan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan, melakukan upaya Penyelamatan Bekantan, melalui kegiatan;

1. Sosialisasi & Edukasi Pelestarian Bekantan,

2. Rescue & Evakuasi Bekantan,

3. Rehabilitasi Bekantan,

4. Perbaikan Habitat Bekantan

5. Restorasi Mangrove Rambai

6. Program pelepasliaran bekantan ke habitatnya.

7. Pengembangan Ekowisata Bekantan

8. Pembangunan Stasiun Riset Bekantan

9. Pembangunan Arboretum Mangrove

(Banjarmasin Post.co.id/Syaiful Anwar)