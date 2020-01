“Jago Jualan Jalan-jalan, Jalan-jalan Jago Jualan”

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bicara soal bisnis travel, pasti yang terpikir adalah bisnis jalan-jalan. Ya.. bagaimana jika bisa jalan-jalan plus mendapat uang saku dari bisnis jalan-jalan ini? Jawabannya Bisa!

Anton Thedy adalah praktisi bisnis waralaba travel yang telah membuktikan bahwa jalan-jalan tidak selalu menghabiskan uang, tapi bisa menghasilkan uang juga.

Beliau memulai bekerja di bidang travel, awalnya tahun 1981 begitu lulus dari sekolah SMA Pariwisata Pertama di Jakarta, Beliau bekerja di Perusahaan Travel.

Dan kemudian tahun 1991 Beliau mendirikan perusahaan sendiri, dengan nama PT. Jakarta Express, Travel Grosir pertama di Indonesia.

Lalu Tahun 2004 membuka Brand TX Travel sebuah perusahaan travel franchise pertama di Indonesia yang dikembangkan secara waralaba dan menjadi yang terbesar di Asean dengan lebih dari 250 cabang di Indonesia.

Saat ini, Anton Thedy menjabat sebagai CEO TX Travel.

Hingga kini, TX Travel mendapatkan banyak sekali penghargaan, diantaranya : “The Most Innovative Marketing Effort By Foreign Tour Operator” di tahun 2004, penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai Travel Franchise Pertama di Indonesia, “Franchise Top of Mind” selama 4 tahun berturut-turut (2010 s/d 2013) dan yang terakhir 2019 mendapatkan penghargaan “The Most Inspiring Franchise Leader”.

2016 Beliau menjadi pencarter pesawat terbanyak tujuan ke Hainan, Nanning, Guilin, Zhangjiajie, dll. (Fokus penjualan grouptour ke luar negeri).

Pada November 2019, Reseller travel agency lahir dengan konsep Bisnis Jaman Now yaitu 3in1 bisnis travel, yang pertama adalah sistem booking yang realtime secara online 24 jam dan sistem booking tour multi suppler yang ada di Indonesia, yang kedua adalah diberikan pelatihan online yang bisa di ikuti kapan saja dimana saja setiap senin-jumat sepanjang tahun.

Dan yang ketiga adalah bagi Travel Agent yang mempunyai ijin bisa mempunyai sistem sub-agent yang dapat di kelola secara online.