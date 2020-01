BANJARMASINPOST.CO.ID - Teka-teki unggahan Jennifer Dunn soal murka Faisal Harris ke Sarita Abdul Mukti, fakta baru terkuak.

Polemik baru kembali muncul antara Sarita Abdul Mukti dan mantan suaminya, Faisal Harris yang kini menikahi Jennifer Dunn.

Hal tersebut muncul kala beberapa waktu terakhir Sarita Abdul Mukti muncul ke publik dengan pernyataan dirinya memilih menjual rumahnya dan melunasi hutang Faisal Harris.

Dituding masih memiliki hutang yang dibayari Sarita Abdul Mukti, Faisal Harris rupanya meradang lewat istrinya, Jennifer Dunn.

Hal tersebut dapat dilihat dari Instagram Jennifer Dunn, Selasa (28/1/2020).

Dalam tulisan di Instagram tersebut, sosok yang disebut Jennifer Dunn sebagai Faisal Harris tampak kesal.

Meski begitu, baik Jennifer Dunn maupun Faisal Harris tak menyebut siapa sosok yang sedang mereka sindir.

"Repost from my husband. Be patient dear (Repost dari suamiku. Sabar sayang)," tulis Jennifer Dunn.

"Dengar baik-baik ya spy pada pandai ! Sejak dulu itu saya yang selesaikan semua karena sejak dulu juga Alhamdulillah saya pemiliknya, enggak ada tuh dia yang bayar !

siapa yang ngaku2 bayar temui saya ! jadi jangan drama-drama mulu (duh jd nge down grade diri gue komenin beginian) kali ini gatal telinga dengar yang ginian !" unggah Jennifer Dunn.