Dari Buku Ini, Mahasiswi Psikologi Ini Belajar Banyak Tentang Kehidupan

BANJARMASIN.CO.ID - Buku nonfiksi bertema self-development (pengembangan diri) dan parenting (pengasuhan terhadap anak) juga fiksi macam novel dan puisi adalah kesukaan mahasiswi Prodi Psikologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin ini.

Baru-baru ini ia selesai membaca buku yang dinilainya bagus dan bermanfaat yang berjudul The Things You Only See When You Slow Down karya Haenim Sunim.

"Buku ini telah mengajarkan saya untuk slow down di tengah dunia yang semakin hari semakin sibuk," ujar gadis kelahiran Banjarmasin, 30 April 1998 ini.

Rina bisa lebih bayak belajar bagaimana memaknai kehidupan, berpikiran positif, mengelola emosi, demi tercapainya mindfullness dan meaningfull live.

Haemin Sunim menekankan pentingnya menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang lain dan berbelas kasih serta memaafkan terhadap diri sendiri.

Lebih dari dua puluh ilustrasi penuh warna sebagai selingan visual yang menenangkan, memberikan sebuah cerminan bahwa ketika kita melambat, dunia melambat pula bersama kita.

Buku ini memiliki delapan bab yang membahas berbagai aspek kehidupan, mulai dari cinta hingga persahabatan hingga kerja dan aspirasi, serta bagaimana sebuah perhatian yang sungguh-sungguh dapat membantu kita di dalamnya.

Ada sebuah bab yang membahas bagaimana cara menangani emosi negatif seperti kemarahan dan kecemburuan serta kekecewaan hidup.

Di bab ini Haemin Sunim membagi pengalaman masa lalu pribadinya saat baru menjadi profesor di sebuah perguruan tinggi.

Ada juga bab tentang three liberating insight yang akan sangat membantu mereka yang overly self-conscious. Lalu ada pula bab tentang masa depan dan ketidakyakinan pada panggilan sejati.