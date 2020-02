Tak Muncul dalam Film Fast & Furious 9, Dwayne Johnson Sebut Terkait Masalah Ini

The Rock Dwayne Johnson saat persiapan menjadi host untuk 2016 MTV Movie Awards 20 Februari 2016 di Miami Beach, Florida.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dwayne Johnson atau The Rock itu bergabung dengan waralaba Fast & Furious pada 2011 dalam film Fast 5 sebagai Agen DSS Luke Hobbs.

Ia dikisahkan bertugas untuk memburu Dominic Toretto (Vin Diesel) dan krunya, termasuk Mia (Jordanna Brewster) dan Brian O'Conner (Paul Walker).

Johnson lalu kembali ke Fast & Furious 6 untuk mengejar Owen Shaw (Luke Evans) yang berbahaya.

Setelah memberikan grasi kepada Toretto dan kawan-kawan dalam film itu, Hobbs muncul lagi di Furious 7.

Ia kemudian berkutat dengan kru Toretto lagi dalam The Fate of the Furious untuk membawa cyberterrorist Cipher (Charlize Theron) ke pengadilan.

Setelah itu, Hobbs dan "frenemy" Shaw dipaksa bermitra untuk menjatuhkan tentara super Brixton Lore (Idris Elba) dalam spin-off Fast & Furious, Hobbs & Shaw.

Dalam wawancara pada Januari 2019 dengan MTV News, Johnson menjelaskan ia tidak akan kembali untuk F9 karena jadwal syuting yang bertentangan dengan Hobbs & Shaw.

Johnson kemudian mengisyaratkan dia kemungkinan bisa bergabung kembali dengan keluarga Fast-nya untuk seri kesepuluh.

"Siapa tahu. Karena, pada akhirnya, kebenarannya adalah ada urusan yang belum selesai antara Hobbs dan Dom. Belum selesai," ujar Johnson saat itu.

Johnson juga mengisyaratkan karakter Hobbs dan Toretto akan bertemu lagi lewat sebuah video terima kasih kepada Diesel dan seorang produser Fast & Furious karena mendukung spin-off Hobbs & Shaw.

"Dan tentu saja, semua jalan mengarah ke satu hal... Aku akan segera menemuimu, Toretto," ujar Johnson sambil tersenyum dan mengedipkan mata.

Film F9 akan dirilis pada 22 Mei 2020 dan F10 pada 2 April 2021 mendatang.

