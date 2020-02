Anton Thedy Tularkan Virus Jalan-jalan, Bisnis Travel Keroyokan Sistem Online

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di saat semua orang ketakutan ketularan virus Corona, warga Banjarmasin malah menyukai penularan virus.

Namun virus itu tidak mematikan, namun justru menguntungkan.

Karena, penyebaran virus yang disebut dengan RTA membuka peluang menambah pendapatan bagi semua orang.

Tentunya ini bukanlah virus seperti Corona di Wuhan, Tiongkok, melainkan virus yang dibawa seorang Traveller asal Jakarta, Anto Thedy.

CEO sekaligus pendiri TX Travel, diam-diam membawa virus RTA (Reseller Traven Agent) kemana-mana.

Salah satunya adalah Kota Banjarmasin.

Suasana seminar bersama Anto Thedy, CEO sekaligus pendiri TX Travel, di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,Sabtu (1/2/2020). (istimewa)

RTA adalah terobosan pertama di Indonesia, yakni reseller travel yang menjual multiproduk dari pada travel- travel yang lain.

Melalui program ini, Anton menargetkan dapat meraih 100 ribu member di tahun 2020.

“Virus kebaikan ini, bagaimana dengan konsep Three In One kita bisa bukan hanya sekadar memberikan kontribusi yang cukup besar, tetapi juga memberikan satu harapan agar mereka yang tidak memiliki travel, tidak memiliki izin dan tidak memiliki kantor, maka ke depannya dapat menjadi agen travel”, tutur Anto Thedy, kepada Detik.com di Banjarmasin, Sabtu (1/2/2020) sore.

Keberadaan RTA, menurut pria yang memulai karir di tahun 80-an ini, bukan mematikan pelaku usaha travel atau biro perjalanan yang sudah ada.