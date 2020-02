Prediksi & Live Streaming Juventus vs Fiorentina Liga Italia di Beinsports, Tak Siaran Langsung RCTI

Head to Head & link live streaming Juventus vs Fiorentina bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 mulai Minggu (2/2/2020) malam WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Bein Sports 2, Live Streaming Sassuolo vs AS Roma di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (2/2/2020).

Siaran Langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 Juventus vs Fiorentina akan dimulai pada pukul 18.20 WIB seperti banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Live Streaming RCTI tidak dijadwalkan menyiarkan langsung Juventus vs Fiorentina.

Link Live Streaming Juventus vs Fiorentina di Liga Italia Pekan 22 nanti bisa diakses via tautan Live Streaming TV Online yang disediakan via Beinsports.com dan Vidio.com Premier (berbayar).

Juventus kini menempati puncak klasemen dengan koleksi 51 angka.

Adapun Fiorentina yang kembali menemukan performa terbaiknya berada diurutan ke-13.

Pertandingan ini menjadi laga spesial bagi Giuseppe Iachini dan Paulo Dybala. Iachini yang saat ini melatih Fiorentina adalah orang pertama yang mengorbitkan Dybala ketika dia membesut Palermo dari tahun 2012 hingga 2015.

Di tangan Iachini, Dybala mulai menunjukkan bakat besarnya bersama Palermo. Tiga musim membela Palermo, penyerang asal Argentina itu mencatatkan 21 gol dari 93 penampilan di semua kompetisi.

Penampilan gemilang Dybala bersama Palermo membuat Juventus kepincut dan memboyongnya pada musim panas 2015.